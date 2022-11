Serie A, Smalling è il difensore che ha effettuato più respinte

L'inglese ha segnato tre gol di testa, più di ogni altro calciatore che non sia un attaccante

Una sicurezza per la difesa giallorossa ma anche un grande protagonista della prima parte del campionato. Chris Smalling ha giocato tutte le partite disponibili in campionato e ha collezionato ottime statistiche. Sul profilo della Serie A si legge un tweet che esalta il centrale inglese con alcuni dati: Smalling è il difensore che ha effettuato più respinte (123) e ha segnato tre gol di testa, più di ogni altro calciatore che non sia un attaccante.