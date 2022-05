Roma, i tifosi alla Serie A: “Abbiamo una finale anticipate la partita col Torino”

Era già polemica, ma i social si sono animati ulteriormente dopo il tweet di questa mattina. La richiesta è chiara, spostare l'ultima gara di campionato della Roma tutelandola in vista della finale di Conference League

"Livello di ansia da 1 a Finale da vincere?". Questo il tweet uscito pochi minuti fa sul profilo ufficiale della Lega Serie A in vista della Finale di Coppa Italia in programma questa sera tra Juventus e Inter. E fin qui, tutto bene, perché poi entrano in gioco i tifosi della Roma che chiedono, invece, "Cara Serie A, voi non siete in ansia per la finale europea di una squadra italiana?". I giallorossi, infatti, sono l'unica squadra italiana ancora in lotta per un trofeo in Europa e dovranno giocare l'ultima partita di campionato contro il Torino tre giorni prima della finale di Conference contro il Feyenoord a Tirana. Almeno fino a quando non ci sarà una decisione in senso contrario, come ha chiesto José Mourinho - che vorrebbe giocare il venerdì precedente alla partita contro gli olandesi, e cosa che fanno notare ancora di sostenitori della Roma - "Tutelate la Roma anticipandole l'ultimo match. Abbiate ansia anche i suoi tifosi. Meritiamo questa attenzione".