Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-3: i viola si preparano al meglio alla Conference

Vince e convince la Fiorentina che batte, fuori casa, il Sassuolo per 3 reti a 1. Il modo migliore per incamminarsi verso la finale di Conference League, in programma mercoledì 7 giugno, contro il West Ham. Dopo un primo tempo assolutamente equilibrato dove non è successo granché, se non fosse per il palo colpito da Cabral, nella ripresa tutto cambia. Dopo neanche 1 minuto dall'inizio del secondo tempo, infatti, è proprio Cabral a portare in vantaggio i viola grazie all'assist preciso di Terzic. I padroni di casa non demordono e provano a raggiungere immediatamente il pareggio. Gli sforzi ripagano 71', quando Berardi, dal dischetto, non fallisce e rimette la gara in perfetto equilibrio. Poco più tardi, al 78', la Fiorentina rimette la freccia avanti con il bellissimo gol di Saponara: traiettoria perfetta e palla in fondo al sacco. Il Sassuolo rimane anche in 10 uomini, per l'espulsione, per somma di ammonizione a Ruan. L'ultimo sussulto del match è affidato a Nico González che, di testa, chiude l'incontro sul risultato di 1-3.