Serie A, Sampdoria-Lazio 1-3: i biancocelesti agganciano la Roma

La squadra di Sarri chiude la pratica nel primo tempo, ma poi subisce tantissimo nella ripresa: espulso Milinkovic-Savic, Immobile doppietta e sostituzione all'intervallo

La Lazio aggancia la Roma in classifica a quota 25 punti. La squadra di Sarri vince 3-1 in casa della Sampdoria mettendo in ghiaccio il risultato già nel primo tempo. I biancocelesti vanno infatti al riposo avanti 3-0 grazie ai gol di Milinkovic-Savic al 7' e Immobile, due volte al 17' e il 37'. Male la Sampdoria, ma D'Aversa la aggiusta nell'intervallo con diversi cambi e nel secondo tempo è un'altra storia. Tante occasioni per i blucerchiati, che però non concretizzano e sbattono contro Strakosha. La Lazio non tira più in porta, anche per l'uscita dal campo di Immobile dopo il primo tempo per qualche acciacco. Nella ripresa espulso anche Milinkovic-Savic, la Samp insiste e fa entrare Ciervo, ma è un po' sfortunata. Il gol arriva nel finale con Gabbiadini, ma non basta.