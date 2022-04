Serie A, Salernitana-Fiorentina 2-1: Bonazzoli fa felici Nicola e la Roma

I granata battono in casa la squadra di Italiano trovando tre ounti fondamentali in chiave salvezza. Sorridono anche i giallorossi di Mourinho

Nel match delle 12.30 di Serie A, la Salernitana ha ottenuto il terzo successo consecutivo. All'Arechi, Bonazzoli decide la sfida contro la Fiorentina di Italiano. Dopo 9 minuti la sblocca Djuric con un colpo di testa, pareggiato poi da Saponara nella ripresa. Al 79esimo però arriva il gol dell'ex Samp e Inter a far gioire il popolo granata. Da questa partita esce sorridente anche la Roma che mantiene così il quinto posto in classifica, con due punti di vantaggio sulla Fiorentina che mercoledì dovrà recuperare il match contro l'Udinese rinviato lo scorso 6 gennaio. La Salernitana abbandona l'ultimo posto in classifica e ora sono solo 3 i punti da recuperare sul Cagliari.