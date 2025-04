Serie A, Roma terza per club con più spettatori allo stadio. Davanti le due milanesi

Milan e Inter, in quindici gare di campionato, hanno portato a San Siro oltre un milione di spettatori per ogni club. Terzi i giallorossi, sesta la Lazio (ma si tratta di dati non ufficiali per i biancocelesti)

Calcio&Finanza, sui propri canali social, ha diffuso la classifica di Serie A per spettatori totali allo stadio. In vetta le due milanesi, Milan e Inter, con oltre un milione di tifosi presenti a San Siro per entrambe le squadre dopo 15 partite di campionato. Terza la Roma, che in altrettante gare ha accolto 929.597 tifosi all'Olimpico. Completano la top 5 Napoli (oltre 761 mila spettatori) e Juventus (più di 644 mila ma in 16 partite casalinghe). Sesta la Lazio, anche se come specificato si tratta di dati non ufficiali, per un totale di poco oltre 630mila tifosi. Ultimo in questa speciale classifica il Venezia.