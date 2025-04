Roma-Juventus: arbitra Colombo. Nel 2023 disse: “Taylor mi ha dato buoni consigli”

Si avvicina il primo di una lunga serie di big match per la Roma, che domenica sera ospiterà la Juventus all'Olimpico di una grande classica del calcio italiano. E grande attenzione ci sarà anche stavolta per la prestazione dell'arbitro: come riporta il comunicato dell'Aia, designato per dirigere lo scontro diretto Champions è stato Andrea Colombo della sezione di Como. Gli assistenti saranno Imperiale e Berti, il IV Uomo Zufferli, il Var Di Bello e l'AVar Mazzoleni. Colombo in un'intervista nel 2023 parlò di Taylor: "Con Anthony Taylor, l’arbitro della finale di Champions League. Ci siamo visti a Bergamo, arbitrava l’Atalanta. Mi ha dato dei buoni consigli".