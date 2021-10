Serie A, Rocchi sugli arbitri: “Soddisfatto della giornata di ieri”

Il designatore arbitrale ha lodato la sua 'classe' riguardo le prestazioni nell'ultima giornata di campionato

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato dell'ultima giornata di campionato alla trasmissione Radio anch’io lo sport, su RadioRai. L'ex arbitro ha esaltato alcuni dei suoi giovani fischietti, come Mariani e Massa: "Sono internazionali, ma restano comunque ragazzi in crescita, che non hanno l’esperienza di un Orsato. Sono soddisfatto della giornata di ieri, ottima. Abbiamo fatto la scelta di investire sui giovani e di dargli spazio. Sono contento di come hanno approcciato le ultime gare”.