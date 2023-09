Serie A, rispetto ad un anno fa quasi 100′ di recupero in più: record in Verona-Roma

Ben diciassette partite delle prime tre giornate di Serie A 2023/24 hanno avuto dieci o più minuti di recupero. Il record è di Verona-Roma, con quasi venti minuti di recupero complessivi, come riporta uno studio pubblicato da Tuttosport, ma in Lecce-Salernitana e Lazio-Genoa si è giocato più di un quarto d'ora, di fatto un supplementare. Rispetto ad un anno si sono giocati quasi cento minuti in più per i recuperi. Ma nonostante l'extra-time monstre, i gol dopo il 90' sono stati solo sette, di cui il più tardivo è di Stefezza, al 97esimo contro la Salernitana.