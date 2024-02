Serie A, ricavi dei club dagli stadi nel 2023: Roma quarta, domina l’Inter

Da due anni l' Olimpico è praticamente sempre sold out e i tifosi giallorossi regalano uno spettacolo unico. Il sito Calcio e Finanza tramite un'analisi ha stilato la classifica dei ricavi dagli stadi dei club di Serie A nel 2023. Domina l'Inter con 79 milioni di euro. Dopo i nerazzurri ci sono Milan (72,8 milioni) e la Juventus (61,5 milioni). Dopo il podio c'è la Roma con 49,2 milioni di euro incassati. Dietro i giallorossi Napoli e Lazio. Differenza netta con i biancocelesti che nell'ultimo anno hanno ricavato 17,9 milioni di euro .

