Serie A: reti bianche tra Udinese e Lazio, Sassuolo-Juventus finisce 3-3

Termina a reti inviolate la gara tra Udinese e Lazio: friulani e biancocelesti non riescono a segnare e devono accontentarsi del pareggio. Segno “X” anche in Sassuolo-Juventus: decisamente più emozionante la partita del Mapei, che si conclude con un pirotecnico 3-3. I bianconeri di Sarri vanno sul doppio vantaggio con Danilo (5′) e Higuain (12′), poi vengono ripresi da Djuricic (29′) e Berardi (51′). I padroni di casa completano addirittura la rimonta con Caputo al 54′, prima del definitivo pari di Alex Sandro, al 64′. L’unica vittoria esterna della serata arriva da Lecce, dove la Fiorentina si impone per 3-1: i viola, nonostante il rigore fallito da Pulgar, dominano con le reti di Chiesa (6′), Ghezzal (38′) e Cutrone (40′). Nel finale (88′) il gol della bandiera dei giallorossi siglato da Shakhov.

Classifica: Juventus 77, Atalanta 70, Lazio 69, Inter* 68, Roma 57, Napoli e Milan 53, Sassuolo 47, Verona 44, Bologna 43, Cagliari 41, Parma 40, Fiorentina 39, Sampdoria 38, Udinese 36, Torino* 34, Genoa* 30, Lecce 29, Brescia 21, Spal* 19. (*: una gara in meno)