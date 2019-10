Il Napoli rallenta ancora. La squadra di Ancelotti non è andata oltre allo 0-0 contro il Torino. Una prestazione opaca per i partenopei che non riescono quindi a ottenere quei tre punti utili per accorciare su Inter e Juventus, impegnate questa sera nel derby d’Italia. Ottimo risultato invece per il Torino, che raggiunge la doppia cifra (10) raggiungendo la parte sinistra del tabellone.