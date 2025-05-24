Ieri il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto arrivando sopra l'Inter, mentre domani sera si chiuderà ufficialmente il campionato con le ultime partite (inclusa quella della Roma contro il Torino). Proprio in questi giorni la Serie A sta annunciando i vincitori di diversi premi e tra questi - oltre a quello di miglior portiere andato a Mile Svilar - c'è quello del 'Fair Play' che verrà consegnato a Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso è stato premiato per l'episodio di Venezia-Roma in cui ha chiesto a Dybala di fermare la ripartenza e mettere il pallone fuori perché Kike Perez era rimasto a terra pochi istanti prima. Queste le parole di Luigi De Siervo, AD della Serie A: "Anche in questa stagione, in cui ha guidato la Roma verso una fantastica rimonta che è valsa un piazzamento fondamentale nelle prossime competizioni europee, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un gesto di grande sportività nei confronti di un calciatore avversario, confermandosi uno straordinario allenatore, ma prima di tutto un grande uomo. È con grande orgoglio, quindi, che assegniamo il premio ‘Philadelphia Fair Play Moment Of The Season’ a Ranieri, emblema di eleganza, correttezza e signorilità, un tecnico eccezionale in grado di trasmettere a tutti i suoi calciatori anche i sani valori dello sport”.

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