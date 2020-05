Serie A, prove di calendario: si riparte dai recuperi. Roma-Samp il 20-21 giugno

Comincia a delinearsi il calendario per il ritorno della Serie A. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti l’ipotesi più probabile per ricominciare il campionato sarebbe quella di dare spazio prima di tutto ai recuperi della 25esima giornata, da giocare il weekend del 13-14 giugno. Le partite in questione coinvolgerebbero le località delle parti di Italia più colpite dal Coronavirus, ossia Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. Il fine settimana successivo tornerebbe invece il calendario completo, con la Roma che recupererebbe così la sfida con la Sampdoria (20-21 giugno). A togliere gran parte dei dubbi arriverà giovedì prossimo il vertice tra Governo e FIGC, dove con grande probabilità verrà fatta chiarezza sulla data di ripresa del campionato. Questo il primo turno intero che la Serie A dovrà affrontare:

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli