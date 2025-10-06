La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione del calendario di Serie A per le giornate che vanno dalla 13esima alla 22esima. Tra le partite da segnalare, la Roma giocherà domenica 30 novembre alle 20.45 all'Olimpico contro il Napoli, lunedì 15 dicembre alle 20.45 contro il Como di nuovo in casa. Juventus-Roma, invece, andrà in scena sabato 20 dicembre alle 20.45. Anticipo serale del sabato anche per un altro big match, in casa dell'Atalanta il 3 gennaio, poi alla Befana in casa del Lecce alle ore 18 e ancora domenica 25 gennaio Roma-Milan alle 20.45. Ben 6 su 10 partite verranno trasmesse anche da Sky. Di seguito tutte le partite :
Serie A, il calendario fino alla 22a giornata: le date dei match con Juve, Milan e Napoli
13ª GIORNATA
Venerdì 28 novembre 2025
20:45 – Como-Sassuolo (DAZN/SKY)
Sabato 29 novembre 2025
15:00 – Genoa-Verona (DAZN)
15:00 – Parma-Udinese (DAZN)
18:00 – Juventus-Cagliari (DAZN)
20:45 – Milan-Lazio (DAZN/SKY)
Domenica 30 novembre 2025
12:30 – Lecce-Torino (DAZN)
15:00 – Pisa-Inter (DAZN)
18:00 – Atalanta-Fiorentina (DAZN/SKY)
20:45 – Roma-Napoli (DAZN)
Lunedì 1 dicembre 2025
20:45 – Bologna-Cremonese (DAZN)
14ª GIORNATA
Sabato 6 dicembre 2025
15:00 – Sassuolo-Fiorentina (DAZN)
18:00 – Inter-Como (DAZN)
20:45 – Verona-Atalanta (DAZN/SKY)
Domenica 7 dicembre 2025
12:30 – Cremonese-Lecce (DAZN)
15:00 – Cagliari-Roma (DAZN)
18:00 – Lazio-Bologna (DAZN/SKY)
20:45 – Napoli-Juventus (DAZN)
Lunedì 8 dicembre 2025
15:00 – Pisa-Parma (DAZN)
18:00 – Udinese-Genoa (DAZN)
20:45 – Torino-Milan (DAZN/SKY)
15ª GIORNATA
Venerdì 12 dicembre 2025
20:45 – Lecce-Pisa (DAZN)
Sabato 13 dicembre 2025
15:00 – Torino-Cremonese (DAZN)
18:00 – Parma-Lazio (DAZN)
20:45 – Atalanta-Cagliari (DAZN/SKY)
Domenica 14 dicembre 2025
12:30 – Milan-Sassuolo (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Verona (DAZN)
15:00 – Udinese-Napoli (DAZN)
18:00 – Genoa-Inter (DAZN/SKY)
20:45 – Bologna-Juventus (DAZN)
Lunedì 15 dicembre 2025
20:45 – Roma-Como (DAZN/SKY)
16ª GIORNATA
Sabato 20 dicembre 2025
18:00 – Lazio-Cremonese (DAZN)
20:45 – Juventus-Roma (DAZN/SKY)
Domenica 21 dicembre 2025
12:30 – Cagliari-Pisa (DAZN)
15:00 – Sassuolo-Torino (DAZN/SKY)
18:00 – Fiorentina-Udinese (DAZN/SKY)
20:45 – Genoa-Atalanta (DAZN)
Mercoledì 14 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)
18:30 – Napoli-Parma (DAZN)
20:45 – Inter-Lecce (DAZN)
Giovedì 15 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)
18:30 – Verona-Bologna (DAZN)
20:45 – Como-Milan (DAZN)
17ª GIORNATA
Sabato 27 dicembre 2025
12:30 – Parma-Fiorentina (DAZN)
15:00 – Lecce-Como (DAZN)
15:00 – Torino-Cagliari (DAZN)
18:00 – Udinese-Lazio (DAZN)
20:45 – Pisa-Juventus (DAZN/SKY)
Domenica 28 dicembre 2025
12:30 – Milan-Verona (DAZN)
15:00 – Cremonese-Napoli (DAZN)
18:00 – Bologna-Sassuolo (DAZN/SKY)
20:45 – Atalanta-Inter (DAZN)
Lunedì 29 dicembre 2025
20:45 – Roma-Genoa (DAZN/SKY)
18ª GIORNATA
Venerdì 2 gennaio 2026
20:45 – Cagliari-Milan (DAZN/SKY)
Sabato 3 gennaio 2026
12:30 – Como-Udinese (DAZN)
15:00 – Genoa-Pisa (DAZN)
15:00 – Sassuolo-Parma (DAZN)
18:00 – Juventus-Lecce (DAZN)
20:45 – Atalanta-Roma (DAZN/SKY)
Domenica 4 gennaio 2026
12:30 – Lazio-Napoli (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Cremonese (DAZN)
18:00 – Verona-Torino (DAZN/SKY)
20:45 – Inter-Bologna (DAZN)
19ª GIORNATA
Martedì 6 gennaio 2026
15:00 – Pisa-Como (DAZN)
18:00 – Lecce-Roma (DAZN/SKY)
20:45 – Sassuolo-Juventus (DAZN)
Mercoledì 7 gennaio 2026
18:30 – Bologna-Atalanta (DAZN/SKY)
18:30 – Napoli-Verona (DAZN)
20:45 – Lazio-Fiorentina (DAZN)
20:45 – Parma-Inter (DAZN/SKY)
20:45 – Torino-Udinese (DAZN)
Giovedì 8 gennaio 2026
18:30 – Cremonese-Cagliari (DAZN)
20:45 – Milan-Genoa (DAZN)
20ª GIORNATA
Sabato 10 gennaio 2026
15:00 – Como-Bologna (DAZN)
15:00 – Udinese-Pisa (DAZN)
18:00 – Roma-Sassuolo (DAZN)
20:45 – Atalanta-Torino (DAZN/SKY)
Domenica 11 gennaio 2026
12:30 – Lecce-Parma (DAZN)
15:00 – Fiorentina-Milan (DAZN)
18:00 – Verona-Lazio (DAZN/SKY)
20:45 – Inter-Napoli (DAZN)
Lunedì 12 gennaio 2026
18:30 – Genoa-Cagliari (DAZN)
20:45 – Juventus-Cremonese (DAZN/SKY)
21ª GIORNATA
Venerdì 16 gennaio 2026
20:45 – Pisa-Atalanta (DAZN/SKY)
Sabato 17 gennaio 2026
15:00 – Udinese-Inter (DAZN)
18:00 – Napoli-Sassuolo (DAZN)
20:45 – Cagliari-Juventus (DAZN/SKY)
Domenica 18 gennaio 2026
12:30 – Parma-Genoa (DAZN)
15:00 – Bologna-Fiorentina (DAZN)
18:00 – Torino-Roma (DAZN/SKY)
20:45 – Milan-Lecce (DAZN)
Lunedì 19 gennaio 2026
18:30 – Cremonese-Verona (DAZN)
20:45 – Lazio-Como (DAZN)
22ª GIORNATA
Venerdì 23 gennaio 2026
20:45 – Inter-Pisa (DAZN)
Sabato 24 gennaio 2026
15:00 – Como-Torino (DAZN)
18:00 – Fiorentina-Cagliari (DAZN)
20:45 – Lecce-Lazio (DAZN/SKY)
Domenica 25 gennaio 2026
12:30 – Sassuolo-Cremonese (DAZN)
15:00 – Atalanta-Parma (DAZN)
15:00 – Genoa-Bologna (DAZN)
18:00 – Juventus-Napoli (DAZN/SKY)
20:45 – Roma-Milan (DAZN)
Lunedì 26 gennaio 2026
20:45 – Verona-Udinese (DAZN/SKY)
