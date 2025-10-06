Forzaroma.info
Serie A, il calendario fino alla 22a giornata: le date dei match con Juve, Milan e Napoli

I giallorossi giocheranno diverse volte di lunedì fino a gennaio mentre i match di cartello tutti di sera sabato o domenica. La squadra di Gasperini in campo anche alla Befana
Redazione

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione del calendario di Serie A per le giornate che vanno dalla 13esima alla 22esima. Tra le partite da segnalare, la Roma giocherà domenica 30 novembre alle 20.45 all'Olimpico contro il Napoli, lunedì 15 dicembre alle 20.45 contro il Como di nuovo in casa. Juventus-Roma, invece, andrà in scena sabato 20 dicembre alle 20.45. Anticipo serale del sabato anche per un altro big match, in casa dell'Atalanta il 3 gennaio, poi alla Befana in casa del Lecce alle ore 18 e ancora domenica 25 gennaio Roma-Milan alle 20.45. Ben 6 su 10 partite verranno trasmesse anche da Sky. Di seguito tutte le partite :

13ª GIORNATA

Venerdì 28 novembre 2025

20:45 – Como-Sassuolo (DAZN/SKY)

Sabato 29 novembre 2025

15:00 – Genoa-Verona (DAZN)

15:00 – Parma-Udinese (DAZN)

18:00 – Juventus-Cagliari (DAZN)

20:45 – Milan-Lazio (DAZN/SKY)

Domenica 30 novembre 2025

12:30 – Lecce-Torino (DAZN)

15:00 – Pisa-Inter (DAZN)

18:00 – Atalanta-Fiorentina (DAZN/SKY)

20:45 – Roma-Napoli (DAZN)

Lunedì 1 dicembre 2025

20:45 – Bologna-Cremonese (DAZN)

14ª GIORNATA

Sabato 6 dicembre 2025

15:00 – Sassuolo-Fiorentina (DAZN)

18:00 – Inter-Como (DAZN)

20:45 – Verona-Atalanta (DAZN/SKY)

Domenica 7 dicembre 2025

12:30 – Cremonese-Lecce (DAZN)

15:00 – Cagliari-Roma (DAZN)

18:00 – Lazio-Bologna (DAZN/SKY)

20:45 – Napoli-Juventus (DAZN)

Lunedì 8 dicembre 2025

15:00 – Pisa-Parma (DAZN)

18:00 – Udinese-Genoa (DAZN)

20:45 – Torino-Milan (DAZN/SKY)

15ª GIORNATA

Venerdì 12 dicembre 2025

20:45 – Lecce-Pisa (DAZN)

Sabato 13 dicembre 2025

15:00 – Torino-Cremonese (DAZN)

18:00 – Parma-Lazio (DAZN)

20:45 – Atalanta-Cagliari (DAZN/SKY)

Domenica 14 dicembre 2025

12:30 – Milan-Sassuolo (DAZN)

15:00 – Fiorentina-Verona (DAZN)

15:00 – Udinese-Napoli (DAZN)

18:00 – Genoa-Inter (DAZN/SKY)

20:45 – Bologna-Juventus (DAZN)

Lunedì 15 dicembre 2025

20:45 – Roma-Como (DAZN/SKY)

16ª GIORNATA

Sabato 20 dicembre 2025

18:00 – Lazio-Cremonese (DAZN)

20:45 – Juventus-Roma (DAZN/SKY)

Domenica 21 dicembre 2025

12:30 – Cagliari-Pisa (DAZN)

15:00 – Sassuolo-Torino (DAZN/SKY)

18:00 – Fiorentina-Udinese (DAZN/SKY)

20:45 – Genoa-Atalanta (DAZN)

Mercoledì 14 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)

18:30 – Napoli-Parma (DAZN)

20:45 – Inter-Lecce (DAZN)

Giovedì 15 gennaio 2026 (recupero Supercoppa)

18:30 – Verona-Bologna (DAZN)

20:45 – Como-Milan (DAZN)

17ª GIORNATA

Sabato 27 dicembre 2025

12:30 – Parma-Fiorentina (DAZN)

15:00 – Lecce-Como (DAZN)

15:00 – Torino-Cagliari (DAZN)

18:00 – Udinese-Lazio (DAZN)

20:45 – Pisa-Juventus (DAZN/SKY)

Domenica 28 dicembre 2025

12:30 – Milan-Verona (DAZN)

15:00 – Cremonese-Napoli (DAZN)

18:00 – Bologna-Sassuolo (DAZN/SKY)

20:45 – Atalanta-Inter (DAZN)

Lunedì 29 dicembre 2025

20:45 – Roma-Genoa (DAZN/SKY)

18ª GIORNATA

Venerdì 2 gennaio 2026

20:45 – Cagliari-Milan (DAZN/SKY)

Sabato 3 gennaio 2026

12:30 – Como-Udinese (DAZN)

15:00 – Genoa-Pisa (DAZN)

15:00 – Sassuolo-Parma (DAZN)

18:00 – Juventus-Lecce (DAZN)

20:45 – Atalanta-Roma (DAZN/SKY)

Domenica 4 gennaio 2026

12:30 – Lazio-Napoli (DAZN)

15:00 – Fiorentina-Cremonese (DAZN)

18:00 – Verona-Torino (DAZN/SKY)

20:45 – Inter-Bologna (DAZN)

19ª GIORNATA

Martedì 6 gennaio 2026

15:00 – Pisa-Como (DAZN)

18:00 – Lecce-Roma (DAZN/SKY)

20:45 – Sassuolo-Juventus (DAZN)

Mercoledì 7 gennaio 2026

18:30 – Bologna-Atalanta (DAZN/SKY)

18:30 – Napoli-Verona (DAZN)

20:45 – Lazio-Fiorentina (DAZN)

20:45 – Parma-Inter (DAZN/SKY)

20:45 – Torino-Udinese (DAZN)

Giovedì 8 gennaio 2026

18:30 – Cremonese-Cagliari (DAZN)

20:45 – Milan-Genoa (DAZN)

20ª GIORNATA

Sabato 10 gennaio 2026

15:00 – Como-Bologna (DAZN)

15:00 – Udinese-Pisa (DAZN)

18:00 – Roma-Sassuolo (DAZN)

20:45 – Atalanta-Torino (DAZN/SKY)

Domenica 11 gennaio 2026

12:30 – Lecce-Parma (DAZN)

15:00 – Fiorentina-Milan (DAZN)

18:00 – Verona-Lazio (DAZN/SKY)

20:45 – Inter-Napoli (DAZN)

Lunedì 12 gennaio 2026

18:30 – Genoa-Cagliari (DAZN)

20:45 – Juventus-Cremonese (DAZN/SKY)

21ª GIORNATA

Venerdì 16 gennaio 2026

20:45 – Pisa-Atalanta (DAZN/SKY)

Sabato 17 gennaio 2026

15:00 – Udinese-Inter (DAZN)

18:00 – Napoli-Sassuolo (DAZN)

20:45 – Cagliari-Juventus (DAZN/SKY)

Domenica 18 gennaio 2026

12:30 – Parma-Genoa (DAZN)

15:00 – Bologna-Fiorentina (DAZN)

18:00 – Torino-Roma (DAZN/SKY)

20:45 – Milan-Lecce (DAZN)

Lunedì 19 gennaio 2026

18:30 – Cremonese-Verona (DAZN)

20:45 – Lazio-Como (DAZN)

22ª GIORNATA

Venerdì 23 gennaio 2026

20:45 – Inter-Pisa (DAZN)

Sabato 24 gennaio 2026

15:00 – Como-Torino (DAZN)

18:00 – Fiorentina-Cagliari (DAZN)

20:45 – Lecce-Lazio (DAZN/SKY)

Domenica 25 gennaio 2026

12:30 – Sassuolo-Cremonese (DAZN)

15:00 – Atalanta-Parma (DAZN)

15:00 – Genoa-Bologna (DAZN)

18:00 – Juventus-Napoli (DAZN/SKY)

20:45 – Roma-Milan (DAZN)

Lunedì 26 gennaio 2026

20:45 – Verona-Udinese (DAZN/SKY)

