È stato un mese di maggio fin qui perfetto per la Roma che ha collezionato tre vittorie consecutive ed è, adesso, ad un passo dalla qualificazione in Champions League. La squadra di Gasperini è tornata a funzionare a meraviglia dopo alcuni mesi di difficoltà, scalando la classifica e concretizzando una super rimonta. Uno dei protagonisti è stato, senza dubbio, Niccolò Pisilli che gode ormai della piena fiducia del tecnico. Il centrocampista classe 2004 è è il vincitore del premio "Rising star of the month" del mese di maggio, assegnato dalla Serie A e dedicato ai giovani talenti in ascesa. Per lui 2 gol e 1 assist nelle tre partite disputate in questo mese, tra cui l'assist nel derby per l'1-0 di Mancini. Il noto giornalista Fabrizio Romano ha speso belle parole per lui: "Giocatore che incarna tutte le qualità del centrocampista moderno. Pronto ad affermarsi nella tradizione dei grandi centrocampisti della Roma".