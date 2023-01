Serie A, per il CIES la Roma è la squadra che utilizza più giovani del vivaio

Il legame tra la Roma e il suo settore giovanile è sempre più stretto. Il CIES, Centro internazionale di studi sportivi, ha analizzato 417 squadre di 27 campionati europei e ha stilato la classifica dei club che utilizzano per il maggior numero di minuti in campo i giovani del proprio vivaio. L'unico paletto è la presenza del ragazzo nel settore giovanile del club per almeno 3 stagioni tra i 15 e i 21 anni d'età. La Roma è prima in Serie A con il 17,8% dei minuti giocati dai calciatori provenienti dalla Primavera ovvero: Pellegrini, Zalewski, Bove e Volpato. I giallorossi nei top 5 campionati europei si piazzano invece al 21esimo posto in una classifica guidata dall'Athletic Bilbao che ha utilizzato i calciatori provenienti dal proprio vivaio per il 56,5 % dei minuti stagionali. In Serie A, la seconda in graduatoria è l'Atalanta con il 16,6% a fronte di 5 calciatori utilizzati, uno in più della Roma.