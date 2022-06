Serie A, Pellegrini candidato al premio “miglior gol della stagione”

La sua punizione contro la Juventus e il suo splendido tacco contro l'Hellas Verona sono tra le reti candidate come migliori del campionato

Quella 2021/22 può essere davvero una delle stagioni indimenticabili per Lorenzo Pellegrini. Ritenuto uno dei giocatori fondamentali da Mourinho, il capitano giallorosso ha alzato un trofeo ed a conquistato un posto importante anche nella Nazionale di Mancini. Secondo quanto riportato dai canali social ufficiali della Lega Serie A, la sua punizione contro la Juventus e il suo splendido tacco contro l'Hellas Verona sono tra le reti candidate come migliori della stagione 2021/2022. L'azzurro si giocherà la vittoria contro il bellissimo coast to coast di Theo Hernandez contro l'Atalanta.