Serie A, Parma-Milan 1-3: sprint Champions dei rossoneri. Espulso Ibrahimovic

Il Milan fatica, soffre ma alla fine conquista tre punti fondamentali nella cosa Champions League. I rossoneri battono il Parma in trasferta per 3-1, ma la partita cambia radicalmente al 60′. È il minuto in cui viene espulso Ibrahimovic, verosimilmente per qualcosa di troppo detta all’arbitro Maresca. Fino a quel momento la squadra di Pioli era in controllo della partita e in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Rebic (8′) e Kessie (44′). All’ora di gioco il rosso allo svedese che trasforma il match, definitivamente girato con la rete di Gagliolo al 66′. Il Parma ci prova, anche se non crea tantissime occasioni nette. E nel finale Leao mette il punto esclamativo. Tre punti importanti per il Milan che sale a quota 63, a -8 dall’Inter (che gioca domani col Cagliari) ma soprattutto più 7 sul Napoli quinto in classifica e in campo domani a Genova con la Samp. La Roma, invece, di scena all’Olimpico contro il Bologna, è a -12.