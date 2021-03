Serie A, nel turno infrasettimanale il ricordo di Astori: “Davide sempre con noi”

Il calcio italiano non dimentica Davide Astori. La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente che nel turno infrasettimanale tutti i campi tributeranno un ricordo per l’ex giocatore di Fiorentina, Roma e Cagliari, scomparso prematuramente il 4 marzo del 2018. Al minuto 13 delle gare verrà proiettata un’immagine che rimarrà sui maxischermi degli impianti per 13 secondi, il numero di maglia che spesso ha accompagnato Astori nelle sue avventure calcistiche. Di seguito la nota ufficiale della Lega:

La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A TIM. Al minuto 13’ 00’’ su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide, indimenticato campione che in Serie A TIM ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina. “Davide è sempre nei pensieri di tutti noi – ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino – un grande Capitano che si è contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”