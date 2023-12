Serie A, Monza-Genoa 1-0: Dany Mota regala i tre punti a Palladino

Dopo il pareggio tra Frosinone e Torino, la domenica di Serie A si arricchisce con il successo del Monza sul Genoa. A decidere il match in favore dei brianzoli ci ha pensato Dany Mota che, entrato dalla panchina, gira perfettamente il cross arrivato dalla destra di Pedro Pereira per battere Martinez. Grazie a questi 3 punti Palladino vola a 21 punti in classifica a pari merito con la Lazio e piazzandosi a -1 dal Bologna. Ottava sconfitta in campionato invece per Gilardino fermo a 15 punti (+4 sulla zona retrocessione).