Serie A, Milan-Torino 1-0: decisivo Rebic. Rossoneri a 4 punti dalla Roma

Il Milan riprende il suo cammino in campionato dopo il derby perso una settimana fa vincendo 1-0 contro il Torino nel monday night che chiude la 24^ giornata della Serie A. Decisiva la rete di Rebic nel primo tempo su assist di Castillejo. Non mancano le occasioni per i rossoneri di allungare sulla squadra granata, ma prima Ibrahimovic e poi lo spagnolo sprecano le chance di raddoppio. Tre punti conquistati comunque e importanti per la squadra di Pioli, ora a quota 35 e a sole 4 lunghezze dalla Roma (quinta). Continua, invece, la crisi del club di Cairo con la seconda sconfitta dell’era Longo.