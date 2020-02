Serie A, Lecce-Torino 4-0: giallorossi a +3 sulla zona retrocessione

Il Torino cade ancora. Questa volta in casa del Lecce con la squadra di Liverani che vince per 4-0: apre le marcature Deiola, poi le reti di Barak, Falco e Lapadula chiudono il match. Crisi profonda dunque per gli uomini di Mazzarri che incassano un altro passivo pesante dopo il 7-0 subito con l’Atalanta. Tre punti fondamentali, invece, per Liverani che resta fuori dalla zona retrocessione con 19 punti e che torna al successo tra le mura amiche otto anni dopo l’ultima volta quando vinse contro la Roma di Luis Enrique per 4-2.