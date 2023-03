Serie A, Lecce-Torino 0-2: Singo e Sanabria regalano a Juric il settimo posto

Vola in classifica la formazione granata che stacca di un punto il Bologna. Terza sconfitta consecutiva senza gol per gli uomini di Baroni

Si chiude l'anticipo della domenica di Serie A con la vittoria esterna del Torino sul Lecce. Al Via del Mare decidono i gol di Singo e Sanabria arrivati a 3 minuti di distanza tra il 20esimo e il 23esimo minuto del primo tempo. Animi accesi nel finale del primo tempo dopo una mischia nata per un fallo di Ilic su Strefezza. Juric vola al settimo posto in classifica scavalcando di un punto il Bologna che ieri ha pareggiato contro la Lazio. Cade ancora il Lecce alla terza sconfitta consecutiva senza riuscire a segnare. La zona retrocessione ora è distante solo 9 punti.