Serie A, l’Atalanta vince e vola a più nove sulla Roma. E il Napoli ora è a meno tre

La Roma presta il fianco e l’Atalanta affonda subito il colpo. I bergamaschi vincono 3 a 2 nella trasferta della Dacia Arena contro l’Udinese guadagnando altri tre punti e portandosi a più nove dai giallorossi, mettendo una seria ipoteca per la qualificazione Champions. Fanno tutto gli ex, con Zapata e Muriel – doppietta per lui – che riescono a schiantare gli avversari, tenuti a galla solo dalle due reti di Lasagna e dalle parate impossibili di Juan Musso. Scappato via il quarto posto, ora Fonseca dovrà iniziare a guardarsi le spalle dall’avanzata del Napoli. Gattuso infatti supera 3 a 1 la Spal e si porta a soli tre punti dalla Roma. Marcature aperte da Mertens, con il pareggio quasi immediato del futuro azzurro Petagna. I padroni di casa continuano a macinare gioco e trovano prima il 2 a 1 con Callejon e poi calano il tris nella ripresa con Younes.

LE ALTRE – Si complica la situazione per la Samp di Claudio Ranieri, che a Marassi subisce il 2 a 1 del Bologna. Succede tutto nel secondo tempo: apre le marcature Barrow su rigore ed è lo stesso ex atalantino a fornire l’assist per la rete di Orsolini. Ci provano con tutte le forze i blucerchiati, ma riescono soltanto ad accorciare le distanze al minuto 88 con Bonazzoli. Decisamente più spettacolare la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo ed Hellas Verona, finita 3 a 3. Al 50esimo è Lazovic a stappare la partita, ma arriva il pareggio immediato di Boga 60 secondi dopo. I ragazzi di Juric riescono a mettere la testa avanti grazie a Stepinski e Pessina, ma nel finale i neroverdi recuperano il risultato con Boga e Rogerio.