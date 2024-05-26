Finisce il sogno della qualificazione in Champions League per la Roma. L'Atalanta batte il Torino 3-0 con i gol di Scamacca, Lookman e Pasalic e scavalca il Bologna in classifica che ha perso 2-0 venerdì contro il Genoa. I giallorossi finiscono il campionato sesti, ma la quinta posizione dei rossoblu non permette a Dybala e compagni di giocare la principale competizione europea il prossimo anno. La Roma giocherà in Europa League anche nella stagione 24/25. Nell'altro match del pomeriggio il Napoli ha pareggiato 0-0 col Lecce: i partenopei non centrano la qualificazione alla prossima Conference League. Può continuare a sperare il Torino che dovrà fare il tifo per la Fiorentina nella finale di Atene in programma mercoledì.