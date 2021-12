Serie A, l’Atalanta ribalta la gara: è 2-1 al Verona

Al Bentegodi non era ancora mai uscito vittorioso nessuno con Tudor in panchina

Sesta vittoria consecutiva dell'Atlanta in trasferta, record storico per la Dea che contro il Verona porta a casa i tre punti in rimonta per 2-1. La sblocca al 22' Simeone, riporta la parità Miranchuk al 37'. La rimonta viene completata nel secondo tempo grazie a un autogol di Tameze su tiro di Koopmeiners. Al Bentegodi non era ancora mai uscito vittorioso nessuno con Tudor in panchina.