Serie A, la Roma non ha mai giocato domenica alle 15 nel 2021/22

I giallorossi sono scesi in campo tre volte alle tre di pomeriggio, ma sempre di sabato

In giornata sono stati resi noti gli orari delle gare valevoli per l'ultima giornata di Serie A. La Roma scenderà in campo all'Olimpico Grande Torino, contro i granata, venerdì alle 20:45. Questa comunicazione ha reso ufficiale un curioso dato riguardante i giallorossi e l'Inter di Inzaghi. Queste sono, infatti, le uniche due squadre a non aver mai giocato nessuna gara del campionato 2021/2022 nel più classico degli orari, quello di domenica alle 15. Mourinho e i suoi sono scesi in campo tre volte alle tre del pomeriggio, contro il Genoa in casa e andata e ritorno contro l'Atalanta, ma di sabato. Una sola volta la Roma ha preso parte al lunch match, al Penzo di Venezia, dove ha perso per 3-2. L'orario, che una volta era il più tradizionale per una partita di calcio, ha ospitato poche volte anche le altre big della Serie A. La più gettonata è il Napoli con sette presenze.