Serie A, la Fiorentina vince 2-0 con la Cremonese. Tra Verona e Monza finisce 1-1

Si chiudono le partite della domenica pomeriggio di Serie A. La Fiorentina vince in casa della Cremonese2-0 grazie alle reti di Mandragora nel primo tempo e di Cabral in apertura di ripresa su assist dello stesso centrocampista ex Torino. Finisce 1-1 invece la sfida del Bentegodi tra Verona e Monza. I padroni di casa sbloccano il match al 50esimo grazie alla rete di Verdi, pareggiato però appena 4 minuti più tardi da Sensi. Tre punti importanti per Italiano che sale a 34 e stacca di un punto il Monza. Cade ancora la formazione di Ballardini che rimane a 12 punti in classica (ultimo posto con la Sampdoria). Secondo pareggio consecutivo invece per il Verona che si porta a -5 dallo Spezia.