Serie A, la classifica di riempimento dello stadio: ecco il divario tra Roma e Lazio

I tifosi giallorossi sono tra i più fedeli del campionato. Con la Lazio il distacco è abissale

Il fattore pubblico all'Olimpico negli ultimi anni è diventato sempre più determinante per le sorti della Roma. Il sito SeatPick, specializzato in comparazione dei biglietti, ha stilato la classifica riguardante il tasso di fedeltà delle tifoserie di Serie A nell'arco degli ultimi 5 anni e il club giallorosso risulta essere tra le migliori del campionato. Al comando della classifica c'è la Juventus con un tasso di riempimento dello stadio dell'87,64%, facilitato però dalla minore capienza dell'Allianz Stadium rispetto agli impianti delle altre big. Al secondo posto c'è il Milan con un tasso di riempimento dell'87,55% mentre subito dopo troviamo l'Inter con l'87,48%. Ai piedi del podio la Roma che può vantare un tasso di riempimento dell'82,77% frutto di 58.465 spettatori medi che portano nelle casse del club 2,2/2,6 milioni di euro a partita. Molto più lontana la Lazio che è addirittura fuori dalla top10 (55,47%). La classifica prosegue poi con Napoli (81,73%), Udinese (78,38%), Atalanta (71,38%), Torino (69,01%), Bologna (65,31%) e Fiorentina (57,11%).