Serie A, la classifica del monte ingaggi dei CdA: la Roma riduce i costi, primo il Napoli

La nuova politica societaria della Roma prevede la riduzione del monte ingaggi e dei costi generali. E per ora sembra che venga rispettata.

Secondo quanto riportato nella classifica stilata da “calcioefinanza.it” sugli stipendi dei Consigli d’Amministrazione dei club di Serie A, la società giallorossa è scesa da 1,9 a 1,1 milioni annui. La Roma è così la quarta società in questa speciale classifica. Le prime tre posizioni sono occupate dal Napoli ( quasi 5 milioni e 100.000 euro), seguito dal Milan con 2 milioni e 700 mila e dalla Juventus, che spende 1 milione e 895 mila. In questa cifra, però, è presente anche la buonuscita di Marotta e di Mazzia, ex amministratore delegato e direttore finanziario bianconero.