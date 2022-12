Serie A, la classifica dei migliori 30 assist: Dybala l’unico romanista presente

Paulo tiene in alto la bandiera giallorossa: la Joya è presente due volte in graduatoria

C’è una Roma senza Dybala e una Roma con Dybala. Lo hanno capito i tifosi e lo ha ripetuto tante volte Mourinho. Paulo è la stella della squadra e col suo sinistro riesce ad accendere la squadra. Oggi la Serie A ha svelato la classifica dei migliori 30 assist fino a questo momento. L’unico romanista presente? Ovviamente la Joya. L’ex Juventus appare ben due volte. La prima al 29esimo posto con la sforbiciata per Abraham all’Allianz Stadium. La seconda alla 25esima posizione con la pennellata, sempre per Tammy, contro l’Empoli al Castellani. Il centravanti inglese ha patito l’assenza di Dybala e i suoi numeri lo dimostrano. Nel 2023 anche lui aspetta il rientro a pieno regime del numero 21. Intanto questa sera ci sarà la semifinale del Mondiale. Messi e compagni sfideranno la Croazia. Paulo è ancora a caccia dell’esordio in Qatar e vuole a tutti i costi lasciare il segno con l’Albiceleste