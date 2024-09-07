La Roma si gode i frutti di un'estate passata a sfoltire il monte ingaggi

Redazione
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Nonostante le polemiche sul mercato giallorosso, la Roma si gode una squadra molto più giovane e con un monte ingaggi nettamente inferiore rispetto alle passate stagioni (-35 milioni lordi rispetto allo scorso anno). Nella classifica dei giocatori più pagati della Serie A stilata da Calcio e Finanza, non figura nessun giallorosso nei primi 15 posti, occupati principalmente da calciatori della Juventus (Vlahovic al primo posto con 12 milioni netti a stagione) e dell'Inter. La Capitale compare solamente al 17esimo gradino con Paredes (4,5 milioni) e al 26esimo con Ndicka (4 milioni), oltre ad Abraham (4,5 milioni) passato in prestito al Milan. Di seguito la classifica integrale (in grassetto i giocatori che usufruiscono del Decreto Crescita):

paredes AS Roma v Empoli - Serie A
  1. Dusan Vlahovic (Juventus) – 12 milioni netti
  2. Lautaro Martinez (Inter) – 9 milioni netti
  3. Hakan Calhanoglu (Inter) – 6,5 milioni netti
  4. Nicolò Barella (Inter) – 6,5 milioni netti
  5. Marcus Thuram (Inter) – 6 milioni netti
  6. Romelu Lukaku (Napoli) – 6 milioni netti
  7. Alessandro Bastoni (Inter) – 5,5 milioni netti
  8. Benjamin Pavard (Inter) – 5 milioni netti
  9. Arthur (Juventus) – 5 milioni netti
  10. Gleison Bremer (Juventus) – 5 milioni netti
  11. Douglas Luiz (Juventus) – 5 milioni netti
  12. Rafael Leao (Milan) – 5 milioni netti
  13. Piotr Zielinski (Inter) – 4,5 milioni netti
  14. Teun Koopmeiners (Juventus) – 4,5 milioni netti
  15. Alvaro Morata (Milan) – 4,5 milioni netti
  16. Tammy Abraham (Milan) – 4,5 milioni netti
  17. Leandro Paredes (Roma) – 4,5 milioni netti
  18. Federico Dimarco (Inter) – 4 milioni netti
  19. Danilo (Juventus) – 4 milioni netti
  20. Theo Hernandez (Milan) – 4 milioni netti
  21. Divock Origi (Milan) – 4 milioni netti
  22. Ismael Bennacer (Milan) – 4 milioni netti
  23. Ruben Loftus-Cheek (Milan) – 4 milioni netti
  24. Christian Pulisic (Milan) – 4 milioni netti
  25. Samuel Chukwueze (Milan) – 4 milioni netti
  26. Evan Ndicka (Roma) – 4 milioni netti

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