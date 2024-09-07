Nonostante le polemiche sul mercato giallorosso, la Roma si gode una squadra molto più giovane e con un monte ingaggi nettamente inferiore rispetto alle passate stagioni (-35 milioni lordi rispetto allo scorso anno). Nella classifica dei giocatori più pagati della Serie A stilata da Calcio e Finanza, non figura nessun giallorosso nei primi 15 posti, occupati principalmente da calciatori della Juventus (Vlahovic al primo posto con 12 milioni netti a stagione) e dell'Inter. La Capitale compare solamente al 17esimo gradino con Paredes (4,5 milioni) e al 26esimo con Ndicka (4 milioni), oltre ad Abraham (4,5 milioni) passato in prestito al Milan. Di seguito la classifica integrale (in grassetto i giocatori che usufruiscono del Decreto Crescita):

Dusan Vlahovic (Juventus) – 12 milioni netti Lautaro Martinez (Inter) – 9 milioni netti Hakan Calhanoglu (Inter) – 6,5 milioni netti Nicolò Barella (Inter) – 6,5 milioni netti Marcus Thuram (Inter) – 6 milioni netti Romelu Lukaku (Napoli) – 6 milioni netti Alessandro Bastoni (Inter) – 5,5 milioni netti Benjamin Pavard (Inter) – 5 milioni netti Arthur (Juventus) – 5 milioni netti Gleison Bremer (Juventus) – 5 milioni netti Douglas Luiz (Juventus) – 5 milioni netti Rafael Leao (Milan) – 5 milioni netti Piotr Zielinski (Inter) – 4,5 milioni netti Teun Koopmeiners (Juventus) – 4,5 milioni netti Alvaro Morata (Milan) – 4,5 milioni netti Tammy Abraham (Milan) – 4,5 milioni netti Leandro Paredes (Roma) – 4,5 milioni netti Federico Dimarco (Inter) – 4 milioni netti Danilo (Juventus) – 4 milioni netti Theo Hernandez (Milan) – 4 milioni netti Divock Origi (Milan) – 4 milioni netti Ismael Bennacer (Milan) – 4 milioni netti Ruben Loftus-Cheek (Milan) – 4 milioni netti Christian Pulisic (Milan) – 4 milioni netti Samuel Chukwueze (Milan) – 4 milioni netti Evan Ndicka (Roma) – 4 milioni netti