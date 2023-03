Serie A, la classifica degli spettatori TV: in testa c’è la Juve. Roma quarta

C'è una Roma in Champions League ma per il momento non è quella sul campo. Il portale esperto di aspetti economici e finanziari Calcio e Finanza, utilizzando i dati Auditel, ha stilato la classifica delle squadre di Serie A con il maggio numero di ascolti sulla piattaforma di Dazn. I giallorossi sono infatti al quarto postocon oltre 25 milioni di spettatori totali (una media di circa 933mila a partita). Saldamente in testa la Juventus con quasi 35 milioni di ascolti totali e una di media di più di 1 milione a partita. A completare il podio le due milanesi con i rossoneri secondi e la squadra di Inzaghi subito dopo. Quinto in classifica il Napoli di Spalletti mentre molto più staccate ci sono Lazio e Atalanta rispettivamente con 16milioni e 14 milioni di spettatori totali.