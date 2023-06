Serie A, la classifica degli arbitri più pagati: Chiffi in vetta. Assente Serra

Con la fine dell stagione arriva il momento di tirare le somme, anche per gli arbitri. Il portale dedicato agli aspetti economici dello sport "Calcio e Finanza", ha stilato la classifica degli arbitri che hanno guadagnato di più nell'ultima stagione di Serie A. In vetta c'è Daniele Chiffi, quello che per Mourinho è stato "il peggior arbitro mai incontrato in carriera" con un totale di 86mila euro guadagnati. Sul podio anche Fabbri (circa 77mila euro) e Daniele Doveri (circa 77mila euro). Ultimo in classifica Massimi con 46,6mila euro guadagnati. Assente nella graduatoria Marco Serra protagonista dello scontro con lo Special One durante il match tra Cremonese e Roma dello scorso 28 febbraio. Ogni direttore di gara percepisce 4mila euro a partita in caso ricopra il ruolo di arbitro, 1400 per gli assistenti, 500 euro per il quarto uomo, 1700 al Var e 800 euro per l'Avar.