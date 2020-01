Roma, Kalinic terzo in classifica per rapporto tra minuti giocati e stipendio percepito

Il portale sportivo Superscommesse.it, ha stilato una speciale classifica che riguarda il rapporto tra minuti giocati e stipendi percepiti dai calciatori. Nella top 3 di Serie A troviamo l’attaccante della Roma Nikola Kalinic. Il croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, ha totalizzato 102 minuti complessivi in campionato, percependo uno stipendio di 3 milioni netti. Praticamente 29.412 euro al minuto. In prima posizione ecco l’interista Alexis Sanchez (63′ di gioco e stipendio netto da 5 milioni). Presente in classifica anche Javier Pastore con 441′ di gioco a fronte di 4.5 milioni netti percepiti: rapporto di 10.204 euro l’ora.