Serie A, Juventus-Genoa 2-0: anche i bianconeri scavalcano la Roma

I bianconeri vincono contro la squadra di Shevchenko con Cuadrado e Dybala, balzando al quinto posto insieme alla Fiorentina: giallorossi settimi a -2

La domenica di Serie A si chiude con la Roma costretta a scalare di un'altra posizione. All'Allianz Stadium la Juventus batte 2-0 il Genoa nel posticipo della 16esima giornata, con una buona prestazione contro la squadra di Shevchenko che continua a navigare in acque molto mosse al terzultimo posto. I bianconeri conquistano tre punti grazie alle reti di Cuadrado in apertura di gara e Dybala negli ultimi 10 minuti, salendo così a 27. Due in più della Roma, scavalcata quindi anche dalla Juve - ora quinta - dopo la Fiorentina. I giallorossi in questo momento sono settimi a pari punti con la Lazio.