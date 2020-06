Serie A, ipotesi di classifica con l’algoritmo: la Roma sempre al quinto posto – FOTO

Arrivano le prime indiscrezioni e le prime proiezioni di classifica di Serie A con l’utilizzo dell’algoritmo. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha infatti pubblicato sul proprio canale Twitter parte del documento della Lega riguardante il tanto discusso algoritmo, con una bozza di classifica. Per la Roma non cambierebbe nulla rispetto alla situazione attuale: la statistica infatti confermerebbe i giallorossi al quinto posto dietro l’Atalanta, quindi fuori dalla zona Champions League. Pochissime sarebbero le modifiche, con il Milan che perderebbe due posizioni a favore dell’Hellas Verona e del Parma e poi il Cagliari riuscirebbe a scavalcare il Sassuolo. La soluzione statistica verrebbe utilizzata dalla Federazione solo in caso non si riuscissero a completare le partite di campionato in relazione a un ritorno di una situazione sanitaria complicata per il Paese.