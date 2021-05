Serie A, Inter-Sampdoria 5-1: festa nerazzurra. Lukaku a riposo

I nerazzurri, che mercoledì affronteranno la Roma, coronano lo scudetto con il pokerissimo ai blucerchiati: doppietta Sanchez, Gagliardini, Pinamonti e Lautaro

L'Inter, prossima avversaria della Roma, corona la festa scudetto dei tifosi all'esterno dello stadio, con un festival del gol. Contro la Sampdoria a 'San Siro', i nerazzurri rimandano a casa la squadra di Ranieri - comunque già tranquilla in classifica - con zero punti e cinque gol subiti. Finisce 5-1 con Conte che si concede anche qualche cambio dando chance ad alcune riserve. Ad esempo Lukaku resta tutta la partita in panchina, con Sanchez e Lautaro titolari. In panchina anche Barella, Brozovic e Skriniar mentre Handanovic esce nell'intervallo. Entreranno poi tutti a gara in corso ad eccezione del belga, che verosimilmente tornerà titolare mercoledì contro la Roma. Apre le danze Gagliardini al 4', poi il raddoppio con Sanchez al 26' prima della rete di Keita al 35'. Pochi secondi dopo il cileno firma la doppietta ristabilendo le distanze. Continua poi la festa dell'Inter: segnano anche Pinamonti appena entrato e Lautaro Martinez su calcio di rigore.