Al Mapei passano i padroni di casa. Il Sassuolo vince 3-2 sul Verona nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A grazie alle reti di Locatelli, Djuricic e Traoré, che a dieci minuti dal fischio finale regala i tre punti alla squadra di De Zerbi. Per gli Scaligeri invece sono andati in gol Lazovic e Dimarco, riportando per due volte il risultato sulla parità. Alle 18:00 si sfideranno Benevento-Fiorentina.