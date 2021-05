Serie A, il programma dell’ultima giornata: Spezia-Roma domenica alle 20.45

Ufficializzate le date per l'ultimo appuntamento della stagione 2020/21. ufficiali anche le date delle sessioni di mercato per il prossimo anno.

Il Consiglio della Figc ha approvato anche i termini del tesseramento per la prossima stagione, che prevedono le seguenti date per la campagna trasferimenti: 1° luglio-31 agosto 2021, per il mercato estivo; 3-31 gennaio 2022 per la finestra invernale. Dal 24 maggio, inoltre, sarà possibile depositare gli accordi preliminari.