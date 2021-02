Serie A, il programma della 25^ giornata: il 3 marzo Fiorentina-Roma

La Lega Serie A ha comunicato gli orari degli anticipi e dei posticipi del turno infrasettimanale relativo alla 25esima giornata di campionato. Per quanto riguarda la Roma i giallorossi scenderanno in campo alle 20.45 mercoledì 3 marzo al Franchi contro la Fiorentina, in contemporanea con altre cinque gare. Rimangono fuori Lazio-Torino, che verrà disputata il martedì prima alle 18.30 e Juventus-Spezia, in programma sempre martedì ma alle 20.45 allo Stadium. Il match del Tardini tra Parma e Inter chiuderà la giornata e verrà giocato giovedì 4 marzo nel posticipo delle 20.45.