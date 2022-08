Serie A, il Napoli pareggia. La Roma resta sola in testa alla classifica

In attesa di Atalanta-Torino , in programma domani alle 20:45, la Roma resta ancora da sola in testa alla classifica della Serie A.

Anche il Napoli, infatti, impegnato in casa contro il Lecce, non va oltre il pari come era accaduto ieri al Milan e oggi pomeriggio alla Lazio, e così i giallorossi di Mourinho, che ieri sera all'Olimpico hanno battuto 3-0 il Monza, restano solitari in vetta a quota 10 punti.