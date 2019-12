Il Napoli è in un tunnel dal quale non riesce a uscire. Contro il Bologna al San Paolo la squadra di Ancelotti perde clamorosamente 2-1, allungando a otto la striscia di partite senza vittoria. Dopo il vantaggio firmato da Llorente, è arrivato prima il pari di Olsen e poi il gol del ko realizzato da Sansone. Annullato per fuorigioco il pari di Llorente nel finale. La Roma resta a 5 punti di distanza, con l’occasione di allungare questa sera nel posticipo contro il Verona.