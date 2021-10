Serie A, il Milan vince il big match con l’Atalanta: a Bergamo finisce 2-3

In gol per i rossoneri Calabria, Tonali e Leao. Zapata e Pasalic per la Dea

Il Milan batte l'Atalanta a domicilio e si tiene il secondo posto in classifica. Il match finisce 3-2 per i rossoneri, che vanno avanti di tre reti e rischiano la rimonta nel finale. In gol per la squadra di Pioli Calabria, Tonali e Leao. Nell'Atalanta segnano Zapata su rigore e Pasalic a match praticamente scadutto. Il Milan sale a 19 punti e si tiene il secondo posto. Bergamaschi fermi a 11.