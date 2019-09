Serie A, il Lecce batte la Spal 3-1 e punta la Roma. Inter di misura con la Lazio, Napoli sconfitto dal Cagliari

Il primo turno infrasettimanale di questa stagione regala diverse sorprese. Dopo la sconfitta della Roma con l’Atalanta, arriva quella anche più clamorosa del Napoli in casa con il Cagliari. Al San Paolo finisce 0-1, decide Castro. Stesso risultato a San Siro, ma in favore dei padroni di casa dell’Inter che grazie al gol di D’Ambrosio battono la Lazio. Prima vittoria stagionale per la Fiorentina, che si impone 2-1 con la Samp di Di Francesco grazie ai gol di Pezzella e Chiesa.

Sorpresa anche a Ferrara, dove il Lecce (prossimo avversario della Roma) vince con un sorprendente 3-1 contro la Spal. Vince il Parma contro il Sassuolo grazie ad un autogol di Bourabia arrivato quasi allo scadere. Al Marassi tra Genoa e Bologna finisce 0-0. Sansone sbaglia il rigore che poteva regalare la vittoria ai suoi. Domani Torino-Milan chiuderà la quinta giornata.

Tutti i risultati

Inter-Lazio 1-0

Napoli-Cagliari 0-1

Spal-Lecce 1-3

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Parma-Sassuolo 1-0

Genoa-Bologna 0-0