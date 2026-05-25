La prossima stagione di Serie A inizia già a prendere forma. La Lega ha svelato in un comunicato ufficiale le date della prossima stagione, incluse quelle legate alla Cappa Italia. La Serie A inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e si chiuderà il 30 maggio 2027. Le soste per gli impegni delle nazionali saranno tre (27 settembre - 04 ottobre, 15 novembre e 28 marzo). I due turni infrasettimanali sono previsti per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia invece nel weekend del 27 dicembre 2026. La Coppa Italia partirà con il turno preliminare già il prossimo il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma allo Stadio Olimpico il 19 maggio 2027.