Serie A, il calendario della Roma fino alla 33esima: derby sabato 6 aprile alle 18

La Lega Serie A ha comunicato il calendario degli anticipi e dei posticipi della squadre dalla ripresa dopo la sosta fino al alla trentatreesima giornata. Per quanto riguarda gli impegni della Roma è da segnalare il derby con la Lazio che si giocherà sabato 6 aprile alle ore 18, cinque giorni prima la sfida europea di San Siro contro il Milan dell'11 alle ore 21. I giallorossi avevano espresso la richiesta di anticipare la stracittadina. La trasferta con l'Udinese sarà il il 14 aprile alle ore 18 mentre la sfida dell'Olimpico con il Bologna, cruciale per un posto in Champions, è prevista per il 22 alle ore 18:30, anche in questo vero quindi garantito alla Roma un giorno di riposo in più in vista del ritorno con i rossoneri.