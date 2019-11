Serie A, colpo del Cagliari contro l’Atalanta: Roma al terzo posto

Colpo esterno del Cagliari. I rossoblù superano per 2-0 l’Atalanta, lasciando a secco il miglior attacco del campionato. Il club sardo passa in vantaggio al minuto 32′ grazie all’autorete di Pasalic dagli sviluppi di un calcio di punizione. Sette minuti più tardi, l’episodio significativo. Ilicic si fa, ingenuamente, espellere per un calcio da dietro su Lykogiannis. Per l’Atalanta il match è tutto in salita. Nel secondo tempo, ripartenza magistrale di Oliva, che parte palla al piede, triangola con Simeone, e fulmina Gollini. Il Cagliari raggiunge in classifica la squadra di Gasperini e si affaccia in zona Champions League. Roma che si ritrova sola al terzo posto.