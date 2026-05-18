Nella Sala del Consiglio Comunale di Parma è stata presentata la terza edizione del "Festival della Serie A" che avrà luogo dal 5 al 7 giugno. Il primo giorno dell'evento verrà svelato il calendario della stagione 2026/2027. Il campionato inizierà ufficialmente nel weekend del 23 agosto e terminerà il 30 maggio 2027. La novità principale riguarda la prima sosta stagionale di settembre, che per almeno i quattro anni successivi si estenderà per tre settimane. Durante questo periodo, compreso tra il 21 settembre e il 6 ottobre, le nazionali disputeranno quattro partite. Di conseguenza, verrà eliminata pausa del mese di ottobre.